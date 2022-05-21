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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعصار يخلّف 30 جريحا في غرب ألمانيا.. فيديو

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إعصار يخلّف أكثر من 30 جريحا في غرب ألمانيا

أذاعت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد إعصار يخلّف أكثر من 30 جريحا في غرب ألمانيا.

أوضحت أنه أصيب أكثر من ثلاثين شخصا "جروح عشرة منهم بالغة" في مدينة بادربورن في غرب ألمانيا بسبب إعصار ضربها.

تابعت أن الإعصار خلف أضرارا مادية جسيمة في هذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حاليا بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

ورجح المتحدث باسم أجهزة الاطفاء أن تكون مدينة ليبستاد التي تبعد حوالي ثلاثين كيلومترا من بادربورن قد تعرضت بدورها لإعصار من دون تسجيل وقوع جرحى حتى الآن.

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