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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إعلام الأزهر ترصد إنجازات التحول الرقمي للدولة فى مشروع تخرج

صدى البلد

قامت مجموعة من الشباب في قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر بعمل مشروع تخرج «رقمنة» الذي يهدف إلى رصد وتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي ورقمنة المؤسسات والخدمات، ويأتي المشروع وفق استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي «مصر الرقمية» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور محمد كامل، المدرس المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة الأزهر، والمشرف على مشروع تخرج «رقمنة»، أن المشروع يأتي وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر الرقمية» والتي بدأ العمل عليها منذ عام 2016، ويهدف إلي مواكبة ما يحدث في العالم من تحول رقمي  وتطبيقه في مصر، بحيث تصبح مصر رقمية مما يساعد المواطن في انجاز مهتمة بشكل أسهل.

وبين المشرف على مشروع تخرج «رقمنة»، في تصريحات صحفية، أن المشروع هو موقع إلكتروني إخباري، خاص بتسليط الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من عملية التحول الرقمي بشكل عام، ورصد التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية المصرية بشكل خاص وتبسيط التحول الرقمي للمواطن وتوضيح طرق التعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة.

أوضح المدرس المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة الأزهر، أن الطلاب القائمين على مشروع تخرج «رقمنة» قاموا بتقديم مجموعة من التقارير الخدمية التي تساعد المواطن البسيط على إنهاء خدماته الرقمية، مما يساعد في نشر مفهوم التحول الرقمي في مصر، ويدعم رؤية الدولة المصرية 2030، وهو هدف مشروع التخرج الذي يعمل عليه الطلاب.


ويضم خمسة طلاب من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «أشرف محمد - السيد خليفة - طه الشرقاوي- حسن عزام - رمضان عبد الله»، وقام الطلاب بإجراء مجموعة من الحوارات الصحفية مع المسؤولين عن التحول الرقمي في عدد من الوزارات.

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IMG-20220520-WA0081
IMG-20220520-WA0082
IMG-20220520-WA0082

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