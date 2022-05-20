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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انطلاقة كبيرة للمرأة في ظل الجمهورية الجديدة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه بعد النجاح المبهر لعمل الواعظات في وزارة الأوقاف في مختلف المجالات واعظة وكاتبة ومشاركة في البرامج الإعلامية المتعددة مرئية ومسموعة ، ومشاركتهن في التثقيف الديني في موسم الحج ، وسفرهن داعيات خارج مصر على قدم المساواة مع أئمة الأوقاف ، ومشاركتهن في المؤتمرات الدولية التي تعقدها الوزارة ، وفي مجال البحث العلمي ، وفي العمل الوطني المشترك مع الراهبات والمكرسات والمربيات بالكنائس المصرية من خلال التعاون بين الوزارة والكنائس المصرية والمجلس القومي للمرأة ، تقدم الوزارة  المصرية المرأة المصرية الأصيلة مقرئة للقرآن الكريم من خلال إطلاق أول عشر مقارئ قرآنية للسيدات يتبعها العديد من هذه المقارئ.

وأضافت وزارة الأوقاف: وسنقدم المرأة- الواعظة-ا مفتية للنساء في قضايا المرأة وشئونها من خلال انطلاق أول أربعة مجالس للإفتاء في قضايا المرأة وشئونها على يد أربعة من أفضل الواعظات المؤهلات لذلك من خلال العديد من الدورات المتخصصة في هذا الشأن ، وسيتبع إقامة هذه المجالس الإفتائية الأربعة العديد من هذه المجالس  
وستكون البداية من غد السبت على النحو التالي : 
- الواعظة/ نيفين مختار بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء. 
٢ - الواعظة/ يمنى أبو النصر بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء . 
٣- الواعظة/ وفاء عبد السلام بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء. 
٤- الواعظة/ جيهان ياسين بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة يوم السبت من كل أسبوع بين المغرب والعشاء. 
 

وزارة الأوقاف الواعظات موسم الحج

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