زينب فياض مع ابنتيها رهف ودانييلا بإطلالات ربيعية.. شاهد

شاركت الفنانة الشابة زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بإطلالاتها مع ابنتيها دانييلا ورهف.

وظهرت زينب بفستان صيفي أنيق، منقوش بالورود، وتركت شعرها البنى منسدلًا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، كما اعتمدت مكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت منها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب فياض، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.