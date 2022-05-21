بسبب الأوفر برايس.. برلماني يطالب حماية المستهلك بتشديد الرقابة على تسعير السيارات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الزيادة غير الرسمية في أسعار السيارات "الأوفر برايس" لدى بعض التجار.

وقال "محسب" في طلبه، إن سوق السيارات في مصر شهد ارتفاعا كبير في الأسعار وصل إلى 40% ، وهى نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير، مشيرا إلى تمسك عدد كبير من التجار والموزعين بـ"الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء.

وأشار "محسب"، إلى اتجاه العديد من التجار لاحتكار بعض الموديلات والتى يزيد عليها الطلب بشكل كبير، لمزيد من المكاسب ، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، واستغلالا لهم، بالإضافة إلى أنه يضر بالتوكيل لأنه يجعل المواطنين يتراجعون عن شراء الطرازات التى يطبق عليها " الأوفر برايس" والتوجه نحو طرازات ليس عليه إقبالا كبيرا.

وطالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار، وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب و إمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.

كما طالب "محسب" بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.