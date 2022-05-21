عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب الأوفر برايس.. برلماني يطالب حماية المستهلك بتشديد الرقابة على تسعير السيارات

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن الزيادة غير الرسمية في أسعار السيارات "الأوفر برايس" لدى بعض التجار.

وقال "محسب" في طلبه، إن سوق السيارات في مصر شهد ارتفاعا كبير  في الأسعار وصل إلى 40% ، وهى نسبة مبالغ فيها إلى حد كبير، مشيرا إلى تمسك عدد كبير من التجار والموزعين بـ"الأوفر برايس"، وهو ما يعنى زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تصل إلى 50 ألف جنيه على أغلب الطرازات دون أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء.

وأشار "محسب"، إلى اتجاه العديد من التجار لاحتكار بعض الموديلات والتى يزيد عليها الطلب بشكل كبير، لمزيد من المكاسب ، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، واستغلالا لهم، بالإضافة إلى أنه يضر بالتوكيل لأنه يجعل المواطنين يتراجعون عن شراء الطرازات التى يطبق عليها " الأوفر برايس" والتوجه نحو طرازات ليس عليه إقبالا كبيرا.

وطالب عضو مجلس النواب، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على سوق السيارات لمواجهة المغالاة في الأسعار،  وإلزام التجار والموزعين بتنفيذ قرار الجهاز بشأن تسعير جميع السيارات شاملة الضرائب و إمكانات كل سيارة ولصقها على زجاج السيارة.

كما طالب "محسب" بتفعيل المادة رقم 8 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك، والتى تنص على حظر حبس المنتجات الإستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب المخالفون بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

سوق السيارات حماية المستهلك مجلس الوزراء أسعار السيارات رئيس مجلس الوزراء وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

أسرة سمير صبرى في انتظار جثمانه أمام مستشفى العجوزة.. فيديو وصور

أسعار الذهب اليوم السبت 21-5-2022 .. فيديو

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

التضامن: قرعة إلكترونية علنية لاختيار 3 آلاف حاج ضمن الجمعيات الأهلية.. الأحد

تعرف على أماكن قبور الأنبياء .. 70 نبيا مدفون في الطواف

خريطة انتشار جدري القرود حول العالم.. 130 حالة إصابة واشتباه

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف سر تعثر صفقة مبابي |خاص

سقوط مستريح الإسكندرية.. استولي على أموال مواطنين بزعم استيراد الأدوات الصحية

وصول جثمان الفنان سمير صبرى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

53 أغنية جمعت بينهما.. الهضبة يتصدر الترند بأغنية اللي يمشي يمشي مع تامر حسين

52 عاما من الغموض.. جدري القرود يرعب العالم والصحة تنفي وجود إصابات بمصر

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

فيديو

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ