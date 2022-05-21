توريد 293 ألف طن من الأقماح بالشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة، لتحقيق المستهدف من توريد الأقماح لموسم حصاد القمح لعام 2022، من خلال تجهيز 44 موقع تخزيني لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مؤكداً انتظام أعمال التوريد بالشون والصوامع الحكومية.

أشار المحافظ، أن إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم إلى 293915 طن و 434 كيلو جرام، حيث تم توريد 15740 طن و32 كيلو جرام من القمح حتى أمس الجمعة، موجها بتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء أعمال التوريد لتحقيق الأهداف المطلوبة.

أكد المحافظ، على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

