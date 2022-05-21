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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور كبار الفنانين.. تشييع جثمان الفنان سمير صبري من مسجد الشرطة بأكتوبر

صدى البلد

شيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير صبرى ، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد  ، لدفنه في مدينة الإسكندرية .

 

وذلك بحضور الفنان حمد السقا و والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة و ليلى علوى و الهام شاهين و ميرفت أمين و نادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، احمد خالد صالح و هنادي مهنا و ابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء غامر . 


وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.


وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام  آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

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