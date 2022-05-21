بحضور كبار الفنانين.. تشييع جثمان الفنان سمير صبري من مسجد الشرطة بأكتوبر

شيع منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير صبرى ، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ، لدفنه في مدينة الإسكندرية .

وذلك بحضور الفنان حمد السقا و والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة و ليلى علوى و الهام شاهين و ميرفت أمين و نادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، احمد خالد صالح و هنادي مهنا و ابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء غامر .



وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام آخرها "2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد على، ومن قبله "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

freesnippingtool.com_capture_20220521120225

freesnippingtool.com_capture_20220521120229

freesnippingtool.com_capture_20220521120235

freesnippingtool.com_capture_20220521121405

freesnippingtool.com_capture_20220521121523

freesnippingtool.com_capture_20220521122135

freesnippingtool.com_capture_20220521122139

freesnippingtool.com_capture_20220521123838

freesnippingtool.com_capture_20220521123844

freesnippingtool.com_capture_20220521123849

freesnippingtool.com_capture_20220521123853

freesnippingtool.com_capture_20220521123858

freesnippingtool.com_capture_20220521123903

freesnippingtool.com_capture_20220521123910

freesnippingtool.com_capture_20220521123913

freesnippingtool.com_capture_20220521123917