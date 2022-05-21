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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

21 يونيو.. الحكم في استئناف مرتضي منصور على حبسه سنة في دعوى سب الخطيب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك،  على حكم حبسه سنة، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للحكم بجلسة ٢١ يونيو.

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه ١٠ ألاف جنيه، وكفالة ١٠ ألاف جنيه،  في الدعوى المقامة من  الكابتن محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى  المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور  رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها  محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم  محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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مرتضى منصور محمود الخطيب محكمة القاهرة الاقتصادية سب وقذف

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