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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القومي للأجور: الممتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيتعرض للغرامة

أرشيفية
أرشيفية

تحدث مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن تفاصيل وطرق دعم الدولة للعاملين في القطاع الخاص وتحسين أجورهم، قائلًا: إن المجلس القومي للأجور يقوم على هدفين أساسيين تحديد العلاوة الدورية التي تصرف سنويا وتحديد الحد الأدنى للأجور .

وأضاف البدوي خلال حوراه ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الحكومة أكبر صاحب عمل في مصر وأريح صاحب عمل في مصر، معقبًا :" عشان لما بيكون في قرار بيتنفذ على طول، ولكن في القطاع الخاص ممكن المجلس ياخد قرار ويجد من يتهرب ومن يطلب التأجيل وغيرها من الأزمات الأخرى".

وأوضح عضو مجلس الأجور ، أنه تبعًا للكتاب الدوري الصادر من وزير القوى العاملة، فأن من يمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ولم يقدم استثناء سيتعرض للغرامة"، متابعًا :" الغرامة من 100 لـ 500 جنيه وتتحدد بعدد العاملين وفي حالة إصرار صاحب العمل على مسألة عدم الدفع تتضاعف الغرامة مرة أخرى ".
 

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