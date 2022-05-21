ظلم فادح.. الأرقام تثبت أحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تتويج البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط فريق مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، متفوقا على النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، أن كيفين دي بروين هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتم اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بناء على اختيارات قادة فرق البريميرليج ولجنة الحكماء بالمسابقة، وتصويت الجمهور.

هل يستحق دي بروين جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي على حساب صلاح؟

بالنظر للأرقام محمد صلاح ودي بروين في مسابقة الدوري الإنجليزي، يتضح أن النجم المصري يستحق جائزة الأفضل في البريميرليج على حساب دي بروين.

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام.

كما يتصدر محمد صلاح قائمة الأكثر صناعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ 13 أسيست.

في المقابل يحتل كيفين دي بروين المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا.

كما صنع دي بروين 7 أهداف فقط في البريميرليج هذا الموسم.

حصل محمد صلاح على جائزة رجل المباراة 7 مرات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل 4 مرات لـ كيفين دي بروين.

شبكة إنجليزية تسخر من خسارة محمد صلاح:

علقت شبكة “ESPN” الإنجليزية، على عدم تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي والأكثر صناع للأهداف.. رغم ذلك لم يتوج بجائزة لاعب الموسم".