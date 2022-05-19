قائمة الرياضيين الأعلى دخلا.. محمد صلاح الـ33 بـ 822 مليون جنيه سنويا

احتل النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي المركز الـ 33 في قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن دخل محمد صلاح بلغ 45 مليون دولاv “أي يساوي 822 مليون جنيه مصري تقريبا" في الفترة من 1 مايو 2021 حتى 1 مايو 2022.

وأضافت المجلة الأمريكية، أن محمد صلاح ربح 27 مليون دولار من ممارسة كرة القدم، بينما حصل على 18 مليون دولار من أنشطة خارج الملعب.

قائمة أعلى 10 رياضيين دخلا في العالم:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي (130 مليون دولار).



2- الأمريكي ليبرون جيمس، نجم نادي لوس أنجلوس ليكرز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (121.2 مليون دولار).



3- البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي (115 مليون دولار).



4- البرازيلي نيمار دا سلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان (95 مليون دولار).



5- الأمريكي ستيفن كاري، لاعب جولدن ستيت وريورز بدوري السلة الأمريكي للمحترفين (92.8 مليون دولار).



6- الأمريكي كيفن دورانت، لاعب بروكلين نتس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين (92 مليون دولار).



7- السويسري روجر فيدرر، نجم التنس (90.7 مليون دولار).



8- المكسيكي كانيلو ألفاريز، بطل الملاكمة (90 مليون دولار).



9- الأمريكي توم برادي، نجم كرة القدم الأمريكية (83.9 مليون دولار)



10- اليوناني يانيس أنتيتوكومبو، لاعب ميلووكي باكس بدوري السلة الأمريكي للمحترفين ( 80.9 مليون دولار).