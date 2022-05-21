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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم خاص للفنان محمد صبحي بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.. الإثنين

محمد صبحي
محمد صبحي

يكرم المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين النجم الكبير محمد صبحي تكريما خاصا يوم الاثنين المقبل 23 مايو 2022 في تمام السابعة مساءً بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

وخلال التكريم سيتم منحه جائزة  " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان الذي توافق دورته الحالية مرور(70)  عاماً على تأسيس المركز وبداية مهرجانه السنوي .

النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .

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محمد صبحي يغيب عن تكريمه في افتتاح المركز الكاثوليكي

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلي نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة في موسم عيد الفطر ، وتستمر عروض المسرحية خلال الأسابيع المقبلة بنجاح كبير، تزامنًا مع بروفات جديدة لعدد من المسرحيات التي يعدها النجم محمد صبحي لاستكمال مشروع "المسرح للجميع".

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

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