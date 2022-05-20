محمد صبحى ناعيا سمير صبرى: إنسان قبل ما يكون فنان

نعى الفنان محمد صبحي الفنان الراحل سمير صبرى بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"



وقال محمد صبحى "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامى والصديق سمير صبرى، رحل بعد معاناة مع المرض وهو الذى خفف الآلام عن كثيرين حوله، كان يسارع لمساعدة زملائه، وأى أحد محتاج العون بكل الطرق، كان إنسان قبل الفنان".

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وفاة سمير صبري :

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.



حياة سمير صبري

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

مشوار سمير صبري

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.



وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.