عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد صبحى ناعيا سمير صبرى: إنسان قبل ما يكون فنان

سمير صبري
سمير صبري

نعى الفنان محمد صبحي الفنان الراحل سمير صبرى بتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"


وقال محمد صبحى "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامى والصديق سمير صبرى، رحل بعد معاناة مع المرض وهو الذى خفف الآلام عن كثيرين حوله، كان يسارع لمساعدة زملائه، وأى أحد محتاج العون بكل الطرق، كان إنسان قبل الفنان".

FB_IMG_1653076108641
FB_IMG_1653076108641
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٠_٢١٤٨٢٤
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٠_٢١٤٨٢٤


وفاة سمير صبري :

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.


حياة سمير صبري 

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

مشوار سمير صبري 

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: (من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019)، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.


وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

 

محمد صبحي ناعيا سمير صبري خبر وفاة سمير صبري مشوار سمير صبري الراحل سمير صبري حياة سمير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث أليم

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

60% انخفاضا.. شعبة الخضروات تزف بشرى سارة بشأن الأسعار في الأسواق

عادل إمام ومحمد رمضان .. خالد زكي يثير جدلا جماهيريًا |فيديو جراف

مدحت صالح يفتتح مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية .. فيديو

بعد وفاته.. تعرف على ابن سمير صبري الوحيد.. وأين هو الآن؟

الفلسفة الإسلامية بين ابن عربي والغزالي .. مقارنة أدبية لـ ريم بسيوني

5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاد الإعلامي أحمد خيري.. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ