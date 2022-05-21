الرئيس الأوكراني: لا بديل عن حصولنا على عضوية الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عدم وجود بديل عن حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، اليوم السبت، أنه أجرى اتصالا هاتفيا، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدان خلاله جميع مظاهر الإرهاب، ولمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال نينيستو عبر حسابه بموقع تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا مباشرا ومفتوحا مع الرئيس رجب طيب أردوغان.. لقد أكدت أن فنلندا وتركيا كحلفاء في الناتو، ستلتزمان بأمن كل منهما وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة".

وأضاف أن "فنلندا تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والحوار الوثيق مستمر".

من جانبه، أكد أردوغان خلال الاتصال مع نظيره الفنلندي أن "المفهوم الذي يتجاهل المنظمات الإرهابية التي تهدد حليفا في الناتو يتعارض مع روح الصداقة والتحالف".

