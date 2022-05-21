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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات بدنية خاصة لـ لاعبي الزمالك

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة ، على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي .


وركز الجهاز الفني للزمالك خلال الفقرة البدنية على تحسين الحالة البدنية للاعبين والوصول بها للمعدل المطلوب استعدادا للمواجهة المقبلة.

كما تم خلال هذه الفقرة الخاصة ، خوض بعض تمارين اللياقة البدنية التي تزيد من القوة والمرونة .

وقام فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالإشراف على هذه الفقرة ، والتي أدي اللاعبون خلالها جزءا عبارة عن تدريبات باستخدام بعض أدوات التأهيل الخاصة ، كذلك جزء آخر بالكرة .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الإثنين في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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