بدء إرسال الدعوات للمشاركين في الحوار الوطني الشامل.. فيديو

تم عرض تقرير تحت عنوان “الحوار الوطنى الشامل الطريق إلى الجمهورية الجديدة”.

وأكدت التقرير، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد وهو لا يشغله سوى "مصر"، ويؤكد الرئيس أن الوطن يتسع إلى الجميع وأن اختلاف الرآي لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح التقرير، أن الرئيس السيسى قرر مؤخرا تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بـ التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسى.

وأكد التقرير أن قرار الرئيس بإطلاق حوار وطني مع كافة التيارات قوبل بالترحيب من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.

وأشار التقرير إلى أنه يوما تلو الآخر يؤكد الرئيس السيسى أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن.

وأكد التقرير أن الاكاديمية الوطنية للتدريب بدأت بالفعل في إرسال الدعوات للمشاركين فى الحوار الوطنى لتنفيذ تكليفات الرئيس.