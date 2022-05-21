بفستان تايجر.. جويل مردينيان تبرز أنوثتها في جلسة تصوير جذابة

نشرت الاعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام".



وظهرت جويل بإطلالة صيفية تبرز أنوثتها وتميل للجرأة، حيث ارتدت فستان تايجر كشف عن مناطق مختلفة في جسدها، مع قبعة ونظارة شمس انيقة، فيما انتعلت صندلاً ذا كعب عال باللون البيج.





حياة جويل مردينيان



وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .



مسيرة جويل مردينيان



وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.