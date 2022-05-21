نقابة الصحفيين ومستقبل وطن.. تعرف على الجهات المشاركة في الحوار الوطني |فيديو

تم عرض تقرير تحت عنوان “الحوار الوطنى الشامل الطريق إلى الجمهورية الجديدة”.

وأكدت التقرير، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي شئون البلاد وهو لا يشغله سوى "مصر"، ويؤكد الرئيس أن الوطن يتسع إلى الجميع وأن اختلاف الرآي لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح التقرير، أن الرئيس السيسى قرر مؤخرا تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بـ التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسى، وأن قرار الرئيس بإطلاق حوار وطني مع كافة التيارات قوبل بالترحيب من كافة الأحزاب والتيارات السياسية.

وأشار التقرير إلى أنه يوما تلو الآخر يؤكد الرئيس السيسى أن المصريين جميعا شركاء فى الوطن، وأن الاكاديمية الوطنية للتدريب بدأت بالفعل في إرسال الدعوات للمشاركين فى الحوار الوطنى لتنفيذ تكليفات الرئيس.

الجهات المشاركة

وكشف التقرير الجهات التى أعلنت مشاركتها وهى تنسيقية شباب الأحزاب، وأحزاب “مستقبل وطن، المصريين، حزب الجيل، الوفد، حماة الوطن، المؤتمر ، إرادة جيل، حزب العدل، الإصلاح والنهضة، المصريين الأحرار، التجمع، نقابة الصحفيين، لجنة العفو الرئاسى، المركز المصرى للفكر والدراسات ،التحالف الوطنى للعمل الأهلى”.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب ، فى بيان لها أن دورها يتمثل فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته لإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال جامع لكافة القوى والفئات.

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية.