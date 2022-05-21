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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باقة الورد المرصعة بالألماظ.. أحدث صيحات الموضة لبوكيه العروس

بوكية الورد
بوكية الورد

دائما تصيب كل فتاة حيرة في اختيار بوكيه يوم زفافها لتبدو مختلفة وأنيقة، فباقة ورد العروس تعد من أهم التفاصيل التي يجب الاهتمام بها يوم كهذا، بداية من الشكل وحتى ألوان الورد، فهو يمكنه تغيير شكل اطلالتك لاطلالة ملفتة لذلك تقدم لكي مصممة الاكسسوارات وبوكيه العروس نور على كيفية اختيار البوكية المناسب لك ولإطلالتك لمواكبة أحدث صيحات الموضة.

وقالت نور علي مصممة الاكسسوارت في تصريحات صحفية، أن اختيار العروسة للبوكيه يتوقف على اكثر من شي اولا وزن العروسة وشكل فستانها واكسسواراتها والوانهم.

واخيرا ديكور الفرح الخاص بها، لتؤكد انه يجب ان يكون هناك نسبة وتناسب بين حجم العروسة والبوكيه الخاص بها حيث يكون شيك وملفت ولكن لا يتفوق على إطلالتها وعلي اللوك نهائي لها.

واضافت انه يوجد العديد من الأشكال للبوكيه يمكن أن يكون شكله دائري او طويل وهذا يعتمد على رغبة العروسة، وقالت انه من فتره ظهر أشكال للبوكيه الصناعي وتم إدخال خامات مجففة زي الهيش وريش نعام و ريش طاووس وبعضاً من الورود المجففة، ولكن مؤخرا ظهرت موضة جديدة تريند جدا ان بوكيه يكون مرصع من نفس شغل الفستان والهيد بيس سواء لولي او الماظات وغيرها من الأشكال.

وقالت نور علي إن بعض العرائس تفضل ان يكون كامل مكمل مرصع بالألماس واللؤلؤ بدون وجود أي ورد لا طبيعي ولا صناعي وهذا انتشر مؤخرا بشدة.

وهناك شكل أخر رقيق يتناسب مع العديد من الفساتين الزفاف أن يكون البوكيه عباره عن ورد طبيعي (بيبي فلور) ومع عيدان كريستال و الماظ ويمكن أن يتم إدخال أجزاء صناعي مثل ريش نعام وبعض الخامات المستوردة.

ونصحت نور علي كل عروسة ان تختار البوكيه المناسب لها وشخصيتها مع مراعاة ما تم ذكره سابقا.

الورد ورد العروس احدث صيحات الموضة مصممة الإكسسوارات ديكور الفرح

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