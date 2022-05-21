روسيا تتهم أوكرانيا بإغلاق الموانئ عن طريق زرع الألغام البحرية

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف السبت، إن حكومة كييف هي من أغلقت الموانئ الأوكرانية عن طريق زرع الألغام البحرية.

وأضاف أوليانوف عبر حسابه على حسابه بموقع "تويتر" أن أوكرانيا "ترفض العرض الروسي الدائم بترتيب ممر آمن لسفن الشحن".

وجاءت تصريحات أوليانوف رداً على وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي طالب روسيا في وقت سابق السبت، برفع "الحصار" عن موانئ بلاده، للسماح بالتصدير بشكل كامل ومن دون قيود.

وقال كوليبا عبر حسابه على "تويتر" إن روسيا تعرض ملايين الأشخاص لخطر الجوع من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي إن وحدها السبل "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية"، موضحا أن "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".

وتابع "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات.. نريد أن يعود كل شيء كما من قبل، وهو ما لا تريده روسيا".