حفل أحمد سعد في السعودية كامل العدد.. اليوم

يحيي اليوم، الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ضمن موسم جدة بالسعودية تحت عنوان كامل العدد.

أعلنت إدارة الحفل منذ قليل، أن الحفل مكتمل العدد وتعتبر هذه ثالث الحفلات بموسم جدة التي تعلن لافته كامل العدد قبل إقامة الحفل بساعات بعد حفل محمد حماقي واليسا.



ومن المقرر أن يقدم احمد سعد عدد من أغانية الي طرحها الفتره الأخيرة من بينها أغنية عليكي عيون التي تصدرت التريند لفترات علي مواقع يوتيوب والسوشيال ميديا بجانب اغاني أخري مثل بحبك يا صاحبي وكل يوم وسايرينا يادنيا وبتعاير والملوك.

وكان أحمد سعد قد رزق مؤخرا بمولودة أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني.

وقدم مؤخرا إحدى حفلات موسم عيد الفطر بالحديقة الصينية بالقاهرة مع بهاء سلطان ورامي جمال في حضور جماهيري كبير.

يذكر أن احمد سعد قرر أن يطرح البومه الغنائي الجديد علي هيئة اغاني منفرده كل فتره مصوره بشكل كام حيث قرر أن يكون كل شهر أغنية جديدة يطرحها علي منصة اليوتيوب علي أن يطرح في نهاية موسم الصيف الألبوم كاملا.