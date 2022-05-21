وزير الزراعة: استصلاح 4 مليون فدان إضافية..فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، إن حصة مصر من المياه لم تتغير ومازالت كما هي .

أضاف السيد القصير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الدولة لجأت إلى بدائل كثيرة لتوفير المياه للمشروعات الزراعية القومية ".

وتابع السيد القصير :" مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2.2 مليون فدان ومشروع توشكى الخير يستهدف استصلاح حوالي مليون فدان، وفي سيناء يتم إضافة حوالي 500 ألف فدان ، وتنمية الريف المصري بـ 1.5 مليون فدان ".

أكمل السيد القصير :" يتم إضافة واستصلاح حوالي 4 مليون فدان نتيجة المشروعات الزراعية الكبرى التي تنفذها الدولة"، مضيفا:" يتم تحويل الصحراء إلى أراضي زراعية ".