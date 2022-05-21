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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: استصلاح 4 مليون فدان إضافية..فيديو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال  السيد القصير وزير الزراعة، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي،  إن حصة مصر من المياه لم تتغير ومازالت كما هي .

أضاف السيد القصير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" الدولة لجأت إلى  بدائل كثيرة لتوفير المياه للمشروعات الزراعية القومية ".

وتابع السيد القصير :"  مشروع الدلتا الجديدة  يوفر 2.2 مليون فدان ومشروع توشكى الخير يستهدف استصلاح حوالي  مليون فدان، وفي سيناء يتم إضافة حوالي 500 ألف فدان ، وتنمية الريف المصري بـ 1.5 مليون فدان ".

أكمل السيد القصير :"   يتم إضافة  واستصلاح حوالي 4 مليون فدان  نتيجة المشروعات الزراعية الكبرى التي تنفذها الدولة"، مضيفا:" يتم تحويل الصحراء إلى أراضي زراعية ".

 

الزراعة السيد القصير مستقبل مصر الصحراء اخبار التوك شو

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