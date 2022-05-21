وزراء وسفراء ونجوم فن ومجتمع في حفل زفاف خبير الآثار علي أبودشيش|صور

احتفل الدكتور علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية، والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية، والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، ورئيس قسم الثقافة والآثار بموقع SEE بعقد قرانه وزفافه علي آلاء سالم، وذلك بمزرعة "الحكم" .

وحضر الحفل المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة وحرمه السيدة مني السيسي ، وبحضور كوكبة من الوزراء والسفراء ونجوم الفن والمجتمع والإعلاميين ولفيف من قيادات وزارة السياحة والآثار وقيادات مكتبة الإسكندرية، وعلي رأسهم الدكتور "مصطفي الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية وحرمه ، والدكتور "زاهي حواس" عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق.

بالإضافة إلى السفير "أسامة نقلى"، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة لدول العربية، وسفير كوريا الجنوبية في مصر، "هونج جين ووك".

كما حضر أحمد المحمدي الامين العام لضمان جودة التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح المشرف العام علي قنوات ومواقع صدي البلد، والمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب والأستاذ محمد وديع رئيس تحريرموقع SEE، والفنان "كمال أبو ريه"، والفنان "سامح الصريطي"، والفنان "أحمد شاكر عبد اللطيف"، والفنانة "ندي بسيوني"، الفنانة "وفاء سالم"،والمطربه الشعبية هدي، والكاتب الصحفي "أحمد المسلماني" ،والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار السابق وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ،والدكتور وليد البطوطي سفير المرشدين السياحيين بالعالم،والدكتور محمود الحلوجي مدير المتاحف الإقليمية الأسبق ،واللواء هشام وصفي ،واللواء خالد سعيد، والأستاذ محمد عقل، والدكتور محمد سليمان، والدكتورة مروة الوكيل، والمهندس هشام مرتضي، والسفير فاطمة الزهراء والدكتورة سارة سرور، والدكتورة مروة الوكيل، والمهندس هيثم مهيب، والدكتورة مي مجيب، والخبير السياحي مجدي صادق، والدكتور صبري فرج مدير عام آثار سقارة، والدكتور عصام شهاب مدير حفائر الدكتور زاهي حواس، ولفيف من الصحفيين والأثريين.

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