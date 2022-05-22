عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان تل بسطا .. مروة ناجى تحيي حفلا في الشرقية

صدى البلد

أقيمت ثانى فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية مع حشد كبير من المشاهدين مثلوا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء الشرقية والمحافظات المجاورة .

وخلال الحفل برزت ملامح أحد الفنون المدموغة بالهوية المصرية حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى نخبة من أعمال الموسيقى العربية التى لامست وجدان الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان.

رئيس الأوبرا : مهرجانات الثقافة تخرج من المسارح المغلقة لكل المواطنين بالمحافظات

الأوبرا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة وردة الجزائرية

 وتألق فى ادائها نجوم الأوبرا كان منها طاير يا هوا - كعب الغزال - عدوية تغنى بهم ياسر سليمان ، اما براوة - بتونس بيك - هوا يا هوا - انت عمرى - يا حبيبتى يا مصر شدت بهم ايمان عبد الغنى ، على قد الشوق - جانا الهوى - التوبة اداهم محمد الخولى ، كما نجحت المطربة مروة ناجى فى أسر قلوب الجمهور بصوتها الذى يحمل المذاق المصرى وشدت ب سلم على - فى بوم وليلة - سهر الليالى - ألف ليلة وليلة ويا اغلى اسم فى الوجود التى أثارت الحماسة الوطنية للجميع مرددين كلماتها .

دار الأوبرا الشرقية محافظ الشرقية الفنانة وردة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

عنصرية الغرب.. مأساة طفل لاجئ ببريطانيا حاول الهرب من تنمر أصدقائه بترت إصبعه

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

خالد بن سلمان يلتقي وزير الخارجية الأمريكي.. تفاصيل

تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الأرخص في الأسواق الأوروبية

كرامات الله لأهل القرآن .. خوارق العادات لتثبيت العباد

على الونش ... تعطل سيارة فيفي عبدة بعد دفن جثمان الراحل سمير صبري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ