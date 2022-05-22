مهرجان تل بسطا .. مروة ناجى تحيي حفلا في الشرقية

أقيمت ثانى فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية مع حشد كبير من المشاهدين مثلوا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء الشرقية والمحافظات المجاورة .

وخلال الحفل برزت ملامح أحد الفنون المدموغة بالهوية المصرية حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى نخبة من أعمال الموسيقى العربية التى لامست وجدان الحضور ونالت الاعجاب والاستحسان.

وتألق فى ادائها نجوم الأوبرا كان منها طاير يا هوا - كعب الغزال - عدوية تغنى بهم ياسر سليمان ، اما براوة - بتونس بيك - هوا يا هوا - انت عمرى - يا حبيبتى يا مصر شدت بهم ايمان عبد الغنى ، على قد الشوق - جانا الهوى - التوبة اداهم محمد الخولى ، كما نجحت المطربة مروة ناجى فى أسر قلوب الجمهور بصوتها الذى يحمل المذاق المصرى وشدت ب سلم على - فى بوم وليلة - سهر الليالى - ألف ليلة وليلة ويا اغلى اسم فى الوجود التى أثارت الحماسة الوطنية للجميع مرددين كلماتها .