تحلية ومعالجة المياه.. مركز بحوث الصحراء يكشف استغلال الدولة لوسائل الري الحديث للاستصلاح

قال الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أننا ليس لدينا مورد مياه غير نهر النيل لذا نضطر أن نعمل على ما هو متاح من خلال تحلية ومعالجة المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن تحلية المياه التي تتوسع بها الدولة شرقا وغربا تكون لمياه الشرب فقط، وهذا ما تقوم به الدولة في المدن الجديدة مثل مدينة الجلالة والعالمين الجديدة وشرق بورسعيد ومحطة العريش وهذا يخدم التوسع العمراني بغرض الشرب فقط .

وأوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن معالجة المياه تكون للزراعة واستصلاح الأراضي من خلال إنشاء 3 محطات عملاقة بدأت بمحطة المحسنة التي تقوم بزراعة ٥٠ ألف فدان متر مكعب بسيناء وكذلك محطة بحر البقر لاستصلاح ٥٠٠ ألف فدان في سيناء.

وتابع أن محطة الحمام يتم إنشاؤها اليوم وسيتم افتتاحها هذا العام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب مياه وخلال ٣ أعوام حيث تم توفير ١٥ مليون متر مكعب مياه من هذه المحطات.