مهندسي الإسكندرية: ملتقى التوظيف يهدف لدعم الشباب

شاركت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي اليوم السبت في ملتقى سوق العمل الهندسي الذي تنظمه كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة.

وضم الملتقى العديد من الشركات العاملة في مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة، ويهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمي والصناعة والتعرف على إحتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لثقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

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وقال المهندس محمد فتح الباب وكيل النقابة خلال كلمته في إفتتاح الملتقى بكلية الهندسة أن مشاركة النقابة تأتي في إطار دعم الملتقى لدوره الفعال في توفير فرص العمل للمهندسين والتدريب للطلاب والتعريف بدور النقابة وجميع الخدمات المقدمة للمهندسين والتعريف بالدورات التدريبية المقدمة من خلالها لدعم حديثي التخرج.

كما أشارت المهندسة هبة المغربي أمين مساعد النقابة و عضو المجلس إلى سعي النقابة في إقامة ملتقي كبير للتوظيف بالنقابة لإفادة أكبر عدد من المهندسين بالإسكندرية وإيجاد فرص عمل مختلفة مع تواصل النقابة المستمر مع الشركات الهندسية لتسهيل العثور على فرص عمل السادة المهندسين بما يتماشى مع متطلبات الشركات طبقا للتخصصات المطلوبة كما تعمل النقابة من خلال لجان ممارسة المهنة بوضع الأسس المهنية الواجب اتباعها لتحسين وتطوير الأداء مهنيا .

وحضر الملتقي المهندس محمد فتح باب وكيل النقابة، والمهندسة هبة المغربي الأمين المساعد وعضو مجلس النقابة، الدكتور محمد صلاح والمهندس محمد سعيد أعضاء المجلس.



يذكر أن نظمت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ملتقى سوق العمل الهندسي العشرون (JOB FAIR 20) بمشاركة أكثر من 22 مؤسسة من كبرى الشركات الدولية والمحلية المتخصصة فى المجالات الهندسية المختلفة بهدف تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في جميع القطاعات الهندسية المختلفة المطلوبة في سوق العمل، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، عميد الكلية، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من ممثلي الشراكات والهيئات المختلفة والمتخصصين.