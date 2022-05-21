عبدالمنعم خليل: مخزون الزيت المعبأ يكفى 6 أشهر

قال عبدالمنعم خليل،رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن تقليل حلقات تداول السلع هام، ويؤدى إلى توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.

وأكد عبدالمنعم خليل، خلال مداخلة مع برنامج “من مصر” المذاع عبر قناة “سى بى سى”، أن التوجيهات الرئاسية دائما ما تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الأعباء عن المواطن المصرى.

وأشار خليل، إلى الأعتمادات المالية مفتوحة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية بالاسواق، معقبا:" توفر مخزون زيت معبأ لمدة 6 شهور ونصف، و750 ألف طن خام".

100 سوق نصف جملة

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء أسواق نصف جملة في المحافظات بجانب أسواق الجملة الكبيرة مثل سوق الجملة بأكتوبر والعبور .

وأضاف إبراهيم عشماوي :”أسواق نصف الجملة تكون بنظام حق الانتفاع لزيادة حجم المعروض والحفاظ على أسعار المنتجات باسعار متوازنة حتى نهاية العام الجاري ".

وتابع إبراهيم عشماوي:" نحن في احتياج إلى أسواق نصف الجملة بمساحات متفاوتة وكل منطقة لها الكثافة السكانية الخاصة فيها ومتوسط الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" أسواق نصف الجملة تبدأ من 2 فدان وحتى 10 أفدنة في المناطق السكانية كثيفة السكان"، مضيفا:"نحن بحاجة إلى أكثر من 100 سوق نصف جملة ".