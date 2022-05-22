تسريبات تكشف سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G الأرخص في الأسواق الأوروبية

كشفت تسريبات سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في الأسواق الأوروبية، حيث كانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد أطلقت الهاتف في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي، إلا أن الهاتف لم يتم إطلاقه في الأسواق العالمية حتى الآن.

وبحسب موقع MySmartPrice فإنه من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن يتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A13 5G في الأسواق الهندية والأوروبية حيث يعتبر من أرخص الهواتف الذكية التى أطلقتها سامسونج في الفترة الماضية.

وسيتم إطلاق هاتف سامسونج Galaxy A13 5G بسعر 179 يورو أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 500 جنيه مصرى لنسخة 32/3 ، أما بالنسبة لنسخة 128/4 فسيصدر بسعر 209 يورو أى ما يعادل حوالي 4 آلاف جنيه مصرى.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 5G بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض+ FHD، بكسل، كما تأتي مع نوتش من نوع Infinity-V على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية.

وقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 5G بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وبطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط .