حبس مشرف نظافة ونجل عمه سرقا خزينة شركة بالمعادي

قررت جهات التحقيق، حبس مشرف نظافة ونجل عمه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة خزينة شركة يعمل فيها بالمعادي.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد استعان مشرف نظافة بنجل عمه لسرقة خزينة شركة يعمل فيها بالمعادي..تم إلقاء القبض عليهما وإعادة الأموال.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المعادى يفيد ورود بلاغ من موظف بإحدى شركات الخدمات الفندقية والسياحية الكائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة عمله وبداخلها مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مشرف نظافة بأحد الفنادق ونجل عمه ، مقيمان بالمعصرة تم ضبطهما.

وإعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لتردده على الشركة محل البلاغ لاستلام راتبه الشهرى وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الآخر فى تنفيذ مخططه وتوجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الدخول عقب قيامهما بكسر باب الشركة ، وإستوليا على الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالى ، وعقب ذلك توجها لمسكنه وتمكنا من كسر الخزينة بإستخدام مطرقة كانت بحوزته وإستوليا على المبلغ المالى.

كما أقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بنهر النيل ، وبإرشادهما أمكن ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنهما ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية وباستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.