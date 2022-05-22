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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب مازحا: الأهلي بيخلص بعد ما كان مغلوب طول 90 دقيقة..فيديو

أديب
أديب

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن إخوانا في النادي الأهلي غضبوا مني وقاموا بشكوتي إلي كبير الأهلاوية الأستاذ القبطان نبيل الحلفاوي وهذا لأني قولت " الأهلي ميزعلش الأهلي حظة نار وفي الدقيقة ٩٤ و٩٧ بيخلص وكسب و معلولي ربنا يخليهولي هو إلي جاب الجونيين بعد ما كان الأهلي مغلوب .

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأهلي يفوز في المباريات بعظمة لاعيبته وديما الأهداف في الدقيقة 94 و97 مفيش وقت تأني قائلا " مفيش حاجة تيجي كدا واهدي حبيبي كدا " .

وأوضح أديب ، إن الأهلي اليوم احرز هدفين في الدقيقة 94 و97 ومن مدافع ويجب أن نسأل لماذا يحصل الأهلي علي الريمونتادا في الوقت الضائع قائلا " لو كان في الدقيقة 100 كان الأهلي جاب الجون الثالث ".

وتابع عمرو أديب مازحا: الأهلي بيخلص بعد ما كان مغلوب علي طول ال90 دقيقة جاب هدفين في الوقت الإضافي.
 

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