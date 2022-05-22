عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل وأسهل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت

أفضل وأسهل طرق للتخلص
أفضل وأسهل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت

يعاني الكثير من المستخدمين من بطء الإنترنت والذى يسبب الكثير من المشكلات من قضاء الكثير من الوقت في إنجاز أشياء بسيطة للغاية وتأخر التحميلات وتعطلها، وعلى الرغم من اشتراك الكثيرين في بقاقات توفر سرعة عالية ومساحة كبيرة إلا أنها تواجه بطئا شديدا.  

 

وبحسب موقع ZDNet فإن هناك عدد من الطرق البسيطة التى يمكن من خلالها التوصل لحل مشكلة بطء الانترنت التى تواجههم ونستعر عددا منها فيما يأتى  :

 
 

دراسة روسية: أكثر من 90% من تطبيقات الإنترنت معرضة للهجمات الإلكترونية

حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إفشاء مقدمو خدمات الإنترنت سرية البيانات 


1- تحقق من سرعة الإنترنت الفعلية 


ويجب التحقق أولا من سرعة الإنترنت الفعلية لمعرفة أسباب وطرق حل بطء الإنترنت ويمكن معرفة السرعة من خلال  عدد من المواقع المجانية منها :  Speedtest.net أو Fast.com للحصول على تحليل السرعة  في الوقت الفعلي للاتصال.

 

2- أعد ضبط جهاز الراوتر الخاص بك


في بعض الأحيان ، إذا كانت سرعتك تعاني ، فحاول فصل جهاز الراوتر ، وتركه مغلقًا لمدة 10 ثوانٍ أو نحو ذلك ، ثم أعد تشغيله، بنفس الطريقة التي يحتاج بها جهاز الكمبيوتر أحيانًا إلى التحديث ، وتحديث جهاز الراوتر.

 

3- تحقق من موقع جهاز الراوتر

 

قد تسبب الشبكات المتداخلة مشكلة كبيرة وتسبب في عدم وصول الإنترنت بشكل طبيعي، كما أن موقع جهاز الراوتر يجب وضعه في أماكن معينة لعدم إعاقة الإشارة للسيطرة على مخاطر حدوث مشكلات في الاتصال والسرعات البطيئة ويعتبر أفضل حل هو نقله بالقرب من مكتبك أو مكانك في المنزل.      
  


4- تحقق من الأسلاك الخاصة بجهاز الراوتر

 

تعتبر الأسلاك التي تربط جهاز الراوتر الخاص بك بمفتاح أو مقبس هاتف أو جهاز كمبيوتر، وإذا كانت الأسلاك الخاصة بك قديمة ، فقد تحتاج إلى التفكير في تحديثها واستبدال أسلاك ADSL / Ethernet القديمة ومعرفة ما إذا كان هذا يحل المشكلة أم لا.

 

5- البحث عن ما إذا كان أحدهم يسرقك الإنترنت الخاص بك

 

إذا كنت تعاني من سرعات بطيئة ، فقد يكون هذا بسبب قيام شخص آخر بسرقة اشتراكك على الإنترنت، حيث تأتي أجهزة الراوتر عادةً مع كلمة مرور عشوائية يتم تعيينها افتراضيًا ويتم طباعتها على ملصق على جهاز الراوتر ولكن إذا قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك إلى شيء ضعيف ، أو كنت تستخدم بروتوكولًا غير آمن ، أو لديك نقطة اتصال Wi-Fi مفتوحة ، فقد تكون في خطر من الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون شبكتك دون موافقتك.

 

ولتأمين اتصالك أو تغيير كلمة مرورك ، توجه إلى صفحة تكوين جهاز التوجيه الخاص بك في المتصفح، وستحتاج إلى التحقق من عنوان جهاز التوجيه الخاص بالمورد - والذي عادة ما يكون مثل 192.168.0.1 أو إجراء بحث على جوجل باستخدام نوع جهاز الراوتر ، والذي يجب أن يوفر العنوان الذي تحتاجه للوصول إلى إعدادات جهاز الراوتر وإخراج أي مستخدمين غير مرغوب فيهم.
 

بطء الإنترنت انترنت بطئ التخلص من بطء الإنترنت انترنت راوتر ضبط جهاز الراوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

أيقونة بورشه "911" تتحول إلى وحش الطرق الوعرة .. صور

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه ..اليوم

اليونان تعلن عن أول حالة إصابة محتملة بـ جدري القرود

نجوم إسبانيا يهيمنون على جوائز بطولة الفرات الدولية للبادل بالإسكندرية

التحكيم مش شماعة.. عصام عبد الفتاح يرد على إنبي: هدف الأهلي صحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ