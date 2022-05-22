أفضل وأسهل طرق للتخلص من مشكلة بطء الإنترنت

يعاني الكثير من المستخدمين من بطء الإنترنت والذى يسبب الكثير من المشكلات من قضاء الكثير من الوقت في إنجاز أشياء بسيطة للغاية وتأخر التحميلات وتعطلها، وعلى الرغم من اشتراك الكثيرين في بقاقات توفر سرعة عالية ومساحة كبيرة إلا أنها تواجه بطئا شديدا.

وبحسب موقع ZDNet فإن هناك عدد من الطرق البسيطة التى يمكن من خلالها التوصل لحل مشكلة بطء الانترنت التى تواجههم ونستعر عددا منها فيما يأتى :







1- تحقق من سرعة الإنترنت الفعلية



ويجب التحقق أولا من سرعة الإنترنت الفعلية لمعرفة أسباب وطرق حل بطء الإنترنت ويمكن معرفة السرعة من خلال عدد من المواقع المجانية منها : Speedtest.net أو Fast.com للحصول على تحليل السرعة في الوقت الفعلي للاتصال.

2- أعد ضبط جهاز الراوتر الخاص بك



في بعض الأحيان ، إذا كانت سرعتك تعاني ، فحاول فصل جهاز الراوتر ، وتركه مغلقًا لمدة 10 ثوانٍ أو نحو ذلك ، ثم أعد تشغيله، بنفس الطريقة التي يحتاج بها جهاز الكمبيوتر أحيانًا إلى التحديث ، وتحديث جهاز الراوتر.

3- تحقق من موقع جهاز الراوتر

قد تسبب الشبكات المتداخلة مشكلة كبيرة وتسبب في عدم وصول الإنترنت بشكل طبيعي، كما أن موقع جهاز الراوتر يجب وضعه في أماكن معينة لعدم إعاقة الإشارة للسيطرة على مخاطر حدوث مشكلات في الاتصال والسرعات البطيئة ويعتبر أفضل حل هو نقله بالقرب من مكتبك أو مكانك في المنزل.





4- تحقق من الأسلاك الخاصة بجهاز الراوتر

تعتبر الأسلاك التي تربط جهاز الراوتر الخاص بك بمفتاح أو مقبس هاتف أو جهاز كمبيوتر، وإذا كانت الأسلاك الخاصة بك قديمة ، فقد تحتاج إلى التفكير في تحديثها واستبدال أسلاك ADSL / Ethernet القديمة ومعرفة ما إذا كان هذا يحل المشكلة أم لا.

5- البحث عن ما إذا كان أحدهم يسرقك الإنترنت الخاص بك

إذا كنت تعاني من سرعات بطيئة ، فقد يكون هذا بسبب قيام شخص آخر بسرقة اشتراكك على الإنترنت، حيث تأتي أجهزة الراوتر عادةً مع كلمة مرور عشوائية يتم تعيينها افتراضيًا ويتم طباعتها على ملصق على جهاز الراوتر ولكن إذا قمت بتغيير كلمة المرور الخاصة بك إلى شيء ضعيف ، أو كنت تستخدم بروتوكولًا غير آمن ، أو لديك نقطة اتصال Wi-Fi مفتوحة ، فقد تكون في خطر من الأشخاص الآخرين الذين يستخدمون شبكتك دون موافقتك.

ولتأمين اتصالك أو تغيير كلمة مرورك ، توجه إلى صفحة تكوين جهاز التوجيه الخاص بك في المتصفح، وستحتاج إلى التحقق من عنوان جهاز التوجيه الخاص بالمورد - والذي عادة ما يكون مثل 192.168.0.1 أو إجراء بحث على جوجل باستخدام نوع جهاز الراوتر ، والذي يجب أن يوفر العنوان الذي تحتاجه للوصول إلى إعدادات جهاز الراوتر وإخراج أي مستخدمين غير مرغوب فيهم.

