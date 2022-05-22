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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نجيب ساويرس :المطبات الصناعية تسبب الحوادث و لو أنا صاحب قرار هلغيها

صدى البلد

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس تويتة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر متضررا من المطبات الصناعية .

وكتب نجيب ساويرس : لو انا صاحب قرار ألغي كل المطبات الصناعية دي ..هي أساسا بتسبب حوادث مش بتمنعها .

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تلجاء الدول والحكومات لعمل المطبات الصناعية نظراً لخطورة القيادة السريعة داخل المدن حرصا على حياة الأفراد بمختلف الطرق، وذلك لتجنب الخطر الناتج عن السرعة الزائدة خصوصا أمام المدارس والمستشفيات والأماكن التي بها كثافات سكانية عالية.

 

وفي بعض الأحيان تكون المطبات أحد مسببات الأضرار على السيارات وأحيانا تكون سبب وقوع الحوادث، وذلك ينتج عن عدم ملاحظة بعض السائقين السرعات المقررة على الطرق، مع عدم اتباع العلامات والإرشادات التي تحذر من وجود مطبات لتهدئة السرعة، لذا فعند ظهور مطب لا يستطيع السائق التوقف بالسيارة لسرعته الزائدة.

 

وللوقاية من أضرار المطبات الصناعية يجب إتباع العلامات والإرشادات التي تحذر من وجود مطبات لتهدئة السرعة، واستخدام المكابح قبل المطب بمسافة كافية من أجل تقليل سرعة السيارة بحيث لا تصطدم بعنف مع المطب.

 

وللحماية من أضرار المطبات يجب دائماً ارتداء حزام الأمان حتى إذا واجه السائق مطب بصورة مفاجأة، فإن الارتداد الذي ينتج عن الاصطدام بالمطب، يسبب تحركات عنيفة للركاب في السيارة، لكن في حال ارتداء حزام الأمان فإن هذا الاصطدام ستقل مخاطره بصورة كبيرة.

 

و تعتبر أيضا المناورة على المطبات من الأساليب الفعالة لحماية السيارة من الأسفل، وللقيام بذلك قم بتجاوز المطب بشكل عرضي، حيث تقوم بصعود المطب عبر الإطارين الأماميين للسيارة ثم يتم تدوير المقود نصف دائرة بحيث يصبح الإطارين الخلفيين فوق المطب، ثم التقدم إلى الأمام لكي تعبر المطب دون حدوث أي احتكاك بالسيارة.

 

وفي حال تخطي المطبات الصناعية بسرعة عالية أو بطريقة خاطئة فإنه يسبب بعض الأضرار منها تعرض مقصات السيارة إلى الكسر، كما قد يؤدي إلى كسر المساعدين، فك الصواميل التي تثبت أجزاء السيارة، تلف قواعد المحرك أو صندوق التروس، كذلك يحتمل تلف علبة خروج العادم، تلف علبة الدركسيون وتلف زوايا واتزان السيارة أيضا.

 

تصريحات نجيب ساويرس المطبات الصناعية رجل الأعمال نجيب ساويرس أخبار نجيب ساويرس

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