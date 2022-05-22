جهاد جريشة: هدف الأهلي الثاني في إنبي تسلل والخط اترسم غلط

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن هدف الأهلي الثاني ضد إنبي، غير صحيح وكان من المفترض إلغائه بداعي التسلل.



قال جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان يستحق ركلة جزاء أمام إنبي بسبب لمس الكرة في يد لاعب الفريق البترولي وذلك في الشوط الثاني، ولكن حكم تقنية الفيديو لم يستدعي الصباحي في هذه الكرة من الأساس"



أضاف: "الخطأ الذي سجل منه إنبي هدفه لم يكن خطأ من الأساس".



وعن هدف الأهلي الثاني قال: "الهدف من وجهة نظري تسلل بشكل واضح، فحسام حسن لاعب الأهلي تداخل مع الخصم بفكرة تفويته للكرة، وهذا يعتبر تداخل، والخط الذي تم رسمه في تقنية الفيديو تم تقسيمه من القدم لكن حسام كان مائل بجزعه"

ومن جانبه أكد أحمد حسام ميدو أن زوايا التصوير في مصر تظلم حكام تقنية الفيديو بشكل واضح قائلا"زوايا التصوير تساهم في الأخطاء التحكيمية بمصر" .



أضاف: "في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية، زوايا التصوير أفضل كثيرا وتساعد الحكام" .

وختم حديثه قائلا: "صعبان عليا حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وإنبي، زوايا التصوير لم تساعده".

