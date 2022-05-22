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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر بـ6 مرات.. زيلينسكي يكشف عدد قوات الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا

أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

زعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن حجم الجيش الأوكراني الآن أكبر بست مرات تقريبًا مما كان عليه في بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

قال زيلينسكي، “كنا بحاجة إلى جيش من أكثر من 250.000 أو 260.000، لكن لم يكن هناك سوى حوالي 120.000 من القوات الجاهزة للمعركة في أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أواخر فبراير”.

وأشار الرئيس إلى أنه أصدر أمرًا في أوائل عام 2022 لزيادة عدد الجنود بمقدار 100 ألف جندي آخر “بغض النظر عما إذا كان هناك المال الكافي أم لا”.

لكنه أقر بأنه حتى هذه الأرقام لم تكن كافية لوقف الجيش الروسي.

وقال: “اليوم يبلغ 700000. الآن ترون نتائج عمل 700 الف مقاتل”.

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وأمر زيلينسكي بتعبئة عامة بعد بدء الصراع، قائلاً إن جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا يجب أن يبقوا في البلاد ويقاتلوا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تقديم قانون إلى البرلمان الأوكراني يطالب بحرمان الذكور الذين ما زالوا قادرين على الفرار وفشلوا في العودة إلى البلاد في غضون 30 يومًا من جنسيتهم.

روسيا الجيش الروسى أوكرانيا روسيا وأوكرانيا زيلينسكي

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