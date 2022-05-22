الرئيس الأمريكي: انتشار جدري القرود يدعو للقلق ونبحث عن اللقاحات

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلاً للرئيس الأمريكي، حيث أكد أن انتشار جدرى القرود يدعوا للقلق ونبحث عن اللقاحات والعلاجات لذلك المرض.

وفى سياق متصل، كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أعراض الإصابة بجدري القرود، قائلا: "أعراض المرض تبدأ بدرجة حرارة مرتفعة مع صداع وتكسير في الجسم وهمدان وإرهاق والتهاب في الغدد الليمفاوية، وبعد أيام يظهر طفح جلدي على هيئة حبوب".

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المرض يخف في خلال 10 أيام تلقائيا، ونادرا ما يؤدي إلى الوفاة"، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود في مصر.



وأوضح: "فيروس جدري القرود قديم، وهو من عائلة فيروس الجدري، وينشط في الربيع"، وأساس هذا المرض من أفريقيا، وأول حالة ظهرت في إنجلترا كانت لمواطن قادم من أفريقيا".



وأشار الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية،: "المرض ينتقل للإنسان السليم عن طريق الجهاز التنفسي أو التلامس المباشر أو لمس الأماكن المصابة لمريض"، مؤكدا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد حالات مصابة بهذا المرض في مصر، وهذا المرض لا يقارن بفيروس كورونا".