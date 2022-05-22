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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل صاحب مقهى وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمطرية.. صور

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة مقتل صاحب مقهي خلال مشاجرة مع آخر بالمطرية حيث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فيما أصيب ٧ أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمقطم، وتم ضبط المتهمين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وتلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارين الأول من مباحث قسم شرطة المطرية يفيد ورود بلاغ من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب مقهى متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و عاطل ، مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار ، أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة.

اما الإخطار الثاني وقع عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات باستقبالها  ٧مصابين أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين ٨ أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة البساتين و شخصين مقيمان بمحل البلاغ مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وتعدوا على بعضهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية وحجارة نتج عن ذلك الإصابات ، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة.

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رجال المباحث المطرية صاحب مقهى خلافات الجيرة ب مباحث القاهرة

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