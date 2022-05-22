عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

9 يونيو.. سيمون تحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي |تفاصيل

سيمون
سيمون

تقدّم النجمة سيمون حفلًا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة يوم 9 يونيو في الساعة السابعة ونصف.

يذكر أن سيمون طرحت مؤخرًا عددًا من الأغاني منها "الروح الفرفوشة" كلمات هشام قباري وألحان أحمد مصطفي،توزيع شريف الوسيمي. وحققت انتشارًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتمتلك سيمون في رصيدها 6 ألبومات غنائية، ومن أشهر أغانيها: (مش نظرة وابتسامة، تاكسي، خاف مني). وغابت عن الفن خاصة الغناء عدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل “بين السرايات” وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد.

txt

فرع ثقافة الأقصر .. التراث الشعبي محاضرة بمكتبة النمسا

txt

مفتى الجمهورية ضيف ندوة ثقافة الاختلاف وفن الحوار بجامعة عين شمس

 سيمون من مواليد 14 يونيو 1966، ممثلة ومغنية مصرية، حاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

ساقية الصاوي مسرح ساقية الصاوي التراث الشعبي مش نظره وابتسامة الروح الفرفوشة سيمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

الأمن: القبض على عامل الدليفري صاحب فيديو التلصص خلف الباب

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

غاب في المرض والوداع.. هل يحضر نجل سمير صبري الوحيد عزاء والده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022

ترشيحاتنا

جدري القرود.. الصحة توضح تعريف الحالة المصابة والمؤكدة

جونسون يتجه لإقالة سكرتير الحكومة في محاولة للاحتفاظ بمنصبه

البابا تواضروس الثاني يشكر السيسي لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط

الصحة تكشف علامات قبل الإصابة بجدري القرود.. وتؤكد: مصر خالية من الفيروس

عبد الموجود: تيسيرات غير مسبوقة في موسم حجاج الجمعيات

غضب كبير في أمريكا بسبب المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بدور المرأة.. تفاصيل احتفالية البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان كان

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الفنون

أضرار الزعفران يجب معرفتها.. وأهم استخداماته

فيديو

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

عائلة الموسيقار بليغ حمدي تكتشف أغنية جديدة له ويغنيها فنان كبير

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ