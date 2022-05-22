9 يونيو.. سيمون تحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي |تفاصيل

تقدّم النجمة سيمون حفلًا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة يوم 9 يونيو في الساعة السابعة ونصف.

يذكر أن سيمون طرحت مؤخرًا عددًا من الأغاني منها "الروح الفرفوشة" كلمات هشام قباري وألحان أحمد مصطفي،توزيع شريف الوسيمي. وحققت انتشارًا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتمتلك سيمون في رصيدها 6 ألبومات غنائية، ومن أشهر أغانيها: (مش نظرة وابتسامة، تاكسي، خاف مني). وغابت عن الفن خاصة الغناء عدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل “بين السرايات” وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد.

سيمون من مواليد 14 يونيو 1966، ممثلة ومغنية مصرية، حاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في "مهرجان الصداقة المصرية اليونانية" بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين.