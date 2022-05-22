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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي يمشي يمشي لـ عمرو دياب تتخطى 700 ألف استماع عبر أنغامي

عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرح أغنيته الجديدة “اللي يمشي يمشي،  من كلمات تامر حسين، والحان مدين، وتوزيع توما.

 

وحققت أغنية “اللى يمشى يمشى” أكثر من 700 ألف استماعا عبر تطبيق أنغامى واحتلت التريند رقم 3 بعد طرحها الخميس الماضى . 

تامر حسين: أهم أعمالي مع عمرو دياب 

أعرب الشاعر الغنائي تامر حسين، عن سعادته بردود الفعل على أحدث أغنيانه مع الفنان عمرو دياب، التي تحمل اسم "اللي يمشي يمشي".

ونشر تامر حسين، صورة تجمعه عمرو دياب من داخل الأستوديو، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلا: «أولاً الحمد لله على رد الفعل المُبهر والسريع، ثانياً عمرو دياب كل أغنية بتنزل معاه ليا في أول السيزون بحس كأنها أول أغنية بينا، ونفسياً ببقى زى الطالب اللي في ثانوية عامة، بيبقى عندى ضغط وستريس إني أبقى متغير عن السنة اللي قبلها، وأعمل أحسن ماعندي وأتفوق على نفسي، وأضيف له حاجة في تاريخه الكبير اللي بعتز بيه».

وأضاف: «كُنا موفقين الحمد لله في الاختيار، الأغنية تشبه مشاعر وتجارب كُل البني أدمين، ومست قلوب الجميع، بعد ما عملنا سرد لمجموعة من الناس ونماذج في حياتنا جميعا، ودى يمكن أول مرة نركز على التفاصيل دي، وربنا وفقنا أنا ومدين وتوما ومهندس الصوت المُخلص أمير محروس».

وتابع تامر حسين: كل الناس اشتغلت بحُب وإخلاص لنجم كبير كُلنا عارفين ومقدرين قيمته، والمسؤلية اللي عليه أمام جمهور كبير وعظيم، يستحق كُل التقدير والاحترام، شكراً عمرو دياب اللي حقيقي بنزوله بيفتح السوق للكُل، وبيعمل روح ومُنافسه شريفة تفيد المُستمع، وشكراً للجمهور المحترم اللي بيفهم ويحس بالأغنية الحلوة وبيقدر صُناعها، وحقيقة انا بعتبرها من أهم أغانيا مع الفنان عمرو دياب وأنضجهم»

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