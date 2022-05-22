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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المحلات .. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم

دبابيس الدجاج
دبابيس الدجاج

تعد دبابيس الدجاج بالسمسم من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال فشكلها مميز ومذاقها غير تقليدي كما أنها ليست مرتفعة التكلفة.

نقدم لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.

بطريقة مختلفة.. خطوات تحضير دبابيس الدجاج بالثوم

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية للشيف محمد حامد


مقادير دبابيس الدجاج بالسمسم
دبابيس دجاج
دبس رمان
هريسة
سمسم
بطاطس مسلوقة
زبدة
لبن
زنجبيل
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم

  • افتحى الدبابيس بالسكين بحيث تكون هناك شقوق خفيفة وضعي عليها خليط من دبس الرمان والهريسة والسمسم والزنجبيل وملح وفلفل أسود عليها وتبيلها بعض الوقت 
  • ضعي دبابيس الدجاج فى كيس الفرن مع القليل من الزبدة أو الزيت واصنعي فتحة علوية به ثم ادخليها الفرن حتى النضج
  • اهرسي البطاطس ثم ترفع على النار وأضيفي إليها اللبن والزبدة مع التقليب حتى نحصل على القوام المناسب وقدمي دبابيس الدجاج بالسمسم مع البطاطس البيوريه .
دبابيس الدجاج طريقة عمل دبابيس الدجاج دبابيس الدجاج بالسمسم الشيف عماد الخشت الدجاج بالسمسم Food

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