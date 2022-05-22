زي المحلات .. طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم

تعد دبابيس الدجاج بالسمسم من الأكلات الشهية التى يحبها الأطفال فشكلها مميز ومذاقها غير تقليدي كما أنها ليست مرتفعة التكلفة.

نقدم لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير دبابيس الدجاج بالسمسم

دبابيس دجاج

دبس رمان

هريسة

سمسم

بطاطس مسلوقة

زبدة

لبن

زنجبيل

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل دبابيس الدجاج بالسمسم

افتحى الدبابيس بالسكين بحيث تكون هناك شقوق خفيفة وضعي عليها خليط من دبس الرمان والهريسة والسمسم والزنجبيل وملح وفلفل أسود عليها وتبيلها بعض الوقت

ضعي دبابيس الدجاج فى كيس الفرن مع القليل من الزبدة أو الزيت واصنعي فتحة علوية به ثم ادخليها الفرن حتى النضج