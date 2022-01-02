للأطفال.. طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس

دبابيس الدجاج من الأكلات التي تفضل الكثير من الأمهات تقديمها للأطفال، ويمكن تقديم دبابيس الدجاج بالكثير من الوصفات المختلفة والشهية.

وإليك طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالخطوات.

مقادير دبابيس الدجاج بالبطاطس

دبابيس دجاج

بطاطس حلقات

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

عصير ليمون

خل

زبدة

طريقة تحضير دبابيس الدجاج بالبطاطس

توضع دبابيس الدجاج مع حلقات البطاطس في خلة خشب

* تسيح الزبدة وتخلط مع الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون والقليل من الخل وعصير الليمون.

* تتبل قطع الدجاج والبطاطس بخليط الزبدة وترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.

* يمكن إضافة صوص الطماطم على الوجه.