أكلات تونس .. طر يقة عمل الممبار العصبان

يعد الممبار العصبان من أشهر أكلات تونس والتي تتمتع بمذاق مميز وشهي كما أنه يشبه إلى حد كبير في طريقة عمله الممبار العادى.

نقدم لكم طريقة عمل الممبار العصبان بخطوات الشيف ماجي حبيب مقدمة برنامج عيش وملح سابقا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الممبار العصبان

ممبار

كبدة

كلاوي

قلوب

بقدونس مفروم

سبانخ

بصل مفروم

ثوم مفروم

نعناع جاف

كراوية بودرة

حمص شام منقوع

صلصة طماطم

هريسة

زيت

أرز

بصل

جزر

حبهان

فلفل أسود حب

ملح



طريقة عمل الممبار العصبان

* اخلطي الكبدة والكلاوي والقلوب والبقدونس والسبانخ والبصل وحمص الشام والصلصة والهريسة والارز والنعناع والكراوية

* احشي الممبار بالخلطة و اسلقيه مغلي ثم ضيفي البصل و الجزر و الفلفل الاسود والملح والحبهان لماء السلق وحمريه في قليل من السمنة وقدمي الممبار العصبان ساخنا