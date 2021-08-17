طريقة عمل عجينة الحواوشي للشيف فاطمة أبو حاتى

ترغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لانها من من اهم اسرار نجاح الحواوشي وخروجه بمزاج جيد
وتشتهر طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي بأنها من أكثر الوصفات الشهية التي تجعل المرأة تتمكن من عمل هذه الأكلة بنفس مذاق أشهر المحلات.
تريد سيدات كثيرات تعلم طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتى لأنها من أشهر طرق عمل حواوشي الفراخ التى تملك مذاقا مميزا مثل الأنواع الجاهزة المباعة في المحلات.
وتبحث النساء عن طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لأن في كثير من الأحيان لا تستطيع عمل لها إعدادها بقوام جيد ليس طريا بشكل زائد ولا يابسا لدرجة تجعل الناس غير قادرين على تناوله.
نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لتتمكني من إعداده في المنزل بمذاق لذيذ.
مقادير عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي:
رشة ملح
كيلو دقيق ابيض
علبه زبادي 200 جرام
معلقه ونصف كبيرة سكر
معلقة ونصف خميرة
2 كوب ماء دافئ للعجن
ربع كوب ماء دافئ لاختبار الخميرة
ربع كوب زيت طهي
طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي
- في وعاء كبير اذيبي الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ، واتركيهم حتى تتفاعل الخميرة ثم
- قومي بخلط كل من الدقيق، والملح،والزبادي، والزيت، وقومي بخلط المكونات جميعا بشكل جيد .
- ضيفي الخميرة للمزيج واستمري في التقليب ثم ابدئي في إضافة الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة واستمري في العجن لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتكون لديك عجينة طرية وهشة.
- قومي بوضع عجينة الحواوشي في وعاء مناسب وغطيه بالنايلون ثم ضعي منشفة عليها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجم عجينة الحواوشي وتصبح جاهزة للاستخدام والفرد
- قطعي العجين في هيئة 12 كرة صغيرة أو أكثر حسب مقاس رغيف الحواوشي الذي ترغبين في تحضيره.
- قومي بفرد كرتين من العجين حتى تحصلي على بارتفاع صغير جدا ثم ضعي الحشو في منتصف العجين بعيدًا عن الجوانب، ووزعيها جيدًا .
- ضعي العجينة الأخرى التي قمنا بفردها على الحشو ثم اضغطي على الجوانب جيدًا أو باستخدام شوكة أو بثني الجوانب حتى تغلي الرغيف على الحشو.
- ادهني صينية الفرن بمادة دهنية مثل السمنة أو الزبدة ثم ضعي رغيف الحواوشي بها، واتركيه قليلاً حتى يختمر ثم ادهني رغيف الحواوشي بخليط النسكافيه الذي يتكون من: رشة نسكافيه و نصف ملعقة سكر و ملعقة كبيرة لبن بودرة و 5 ملاعق ماء.
- على الوجه ضيفي رشة من حبة البركة ثم ادخلي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة على الأكثر ويقدم الحواوشي ساخنا مع الطحينة والمحلل.