طريقة عمل عجينة الحواوشي للشيف فاطمة أبو حاتى

ترغب الكثير من السيدات في معرفة طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لانها من من اهم اسرار نجاح الحواوشي وخروجه بمزاج جيد

وتشتهر طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي بأنها من أكثر الوصفات الشهية التي تجعل المرأة تتمكن من عمل هذه الأكلة بنفس مذاق أشهر المحلات.



تريد سيدات كثيرات تعلم طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتى لأنها من أشهر طرق عمل حواوشي الفراخ التى تملك مذاقا مميزا مثل الأنواع الجاهزة المباعة في المحلات.

وتبحث النساء عن طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لأن في كثير من الأحيان لا تستطيع عمل لها إعدادها بقوام جيد ليس طريا بشكل زائد ولا يابسا لدرجة تجعل الناس غير قادرين على تناوله.

نقدم لكم طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي لتتمكني من إعداده في المنزل بمذاق لذيذ.

مقادير عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي:

رشة ملح

كيلو دقيق ابيض

علبه زبادي 200 جرام

معلقه ونصف كبيرة سكر

معلقة ونصف خميرة

2 كوب ماء دافئ للعجن

ربع كوب ماء دافئ لاختبار الخميرة

ربع كوب زيت طهي

طريقة عمل عجينة الحواوشي فاطمة أبو حاتي

