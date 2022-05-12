بطريقة مختلفة.. خطوات تحضير دبابيس الدجاج بالثوم

يعد الدجاج من الأكلات التي يحبها الجميع، ويمكن تقديم الدجاج بالكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة، حيث يمكن أن تكون مقلية أو مشوية.

وإليك طريقة تحضير الدجاج بالثوم بمذاق جديد ومختلف.

مقادير الدجاج بالثوم

1 كيلو دبابيس دجاج

10 فصوص ثوم صحيحة

ثلث كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

ملح

فلفل أسود مطحون

خطوات تحضير الدجاج بالثوم

اغسلي الدجاج جيداً، ثم نضعه جانباً.

تبلي دبابيس الدجاج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، وندعكها في التتبيلة، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

في مقلاة غويطة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.

ضعي الثوم في المقلاة، وقلبي جيدا، ثم أضيفي الدجاج.

وطي النار، ونغطي المقلاة، ثم نتركها لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر، وتقدم دبابيس الدجاج.

