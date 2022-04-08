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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية للشيف محمد حامد

طريقة عمل دبابيس
طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية

تعتبر طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية من الأكلات الشهية والمختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل بنفس المذاق الذي نحصل عليه من المطاعم، وهي وصفة سوف تنال إعجاب الأطفال قبل الكبار، و يمكن تقديمها مع المعكرونة الإسباجيتي، او البطاطس المحمرة.

 

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وقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية من الوصفات الشهية والمختلفة، والتي لا تستغرق سوى 40 دقيقة لتحضيرها في المنزل، وهي تكفي لحوالي 4 أفراد، ويمكن تحضيرها بأقل المكونات واسهل الخطوات .

 

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية

 

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية

 


مقادير طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية :
كيلو ونصف دبابيس دجاج
كوب ماء بصل
كوب ماء طماطم
بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود 

(الحشوة)
تركي مدخن مفروم 
جبنة شيدر مبشورة

(للتغليف)
3كوب دقيق
كيلو كرسبي
4 بيض
نصف لتر حليب
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي

طريقة عمل دبابيس الدجاج المحشية :
- نفتح لحم دبابيس الدجاج مع الإحتفاظ بالعظم، ثم نتبلها بماء البصل وماء الطماطم والملح والفلفل الأسود.
-  ثم نحشيها بالتركي المدخن والجبنة الشيدر، ونلفها رول، ونضغط عليها جيداً .
- ثم نغلف دبابيس الدجاج المحشية بالدقيق، ثم نضعها في خليط الحليب والبيض والملح والفلفل الأسود .
- ثم نضعها في الكرسبي، ثم نقليها في زيت غزير ساخن وتقدم دبابيس الدجاج المحشية .

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