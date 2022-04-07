طريقة عمل ستربس الدجاج أحلى من المطاعم

ستربس الدجاج من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها و تناولها من المطاعم.
فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.
مقادير ستربس الدجاج
1 كيلو صدور دجاج أصابع
ملح
فلفل
كاري
بابريكا
حبهان مطحون
لبن رايب
بيض
كورن فليكس
بقسماط
دقيق
زيت للقلي ل
-لتقديم
بطاطس محمرة
مايونيز
مستردة
كاتشاب
طريقة تحضير ستربس الدجاج
-تتبل أصابع الدجاج باللبن الرايب ثم يضاف الكاري والبابريكا والحبهان المطحون والكاري والملح والفلفل ثم تترك في التتبيلة لمدة ساعة
- يخلط الكورن فليكس مع البقسماط ثم تنشل أصابع الدجاج في الدقيق
- ثم تغلف أصابع الدجاج بالبيض ويتبل بملح وفلفل
- ثم يضاف في خليط البقسماط والكورن فليكس
- ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي
- ثم تقدم مع البطاطس والكاتشب والمستردة والمايونيز