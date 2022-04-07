طريقة عمل ستربس الدجاج أحلى من المطاعم

ستربس الدجاج من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها و تناولها من المطاعم.

فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.



مقادير ستربس الدجاج



1 كيلو صدور دجاج أصابع

ملح

فلفل

كاري

بابريكا

حبهان مطحون

لبن رايب

بيض

كورن فليكس

بقسماط

دقيق

زيت للقلي ل

-لتقديم

بطاطس محمرة

مايونيز

مستردة

كاتشاب



طريقة تحضير ستربس الدجاج



-تتبل أصابع الدجاج باللبن الرايب ثم يضاف الكاري والبابريكا والحبهان المطحون والكاري والملح والفلفل ثم تترك في التتبيلة لمدة ساعة

- يخلط الكورن فليكس مع البقسماط ثم تنشل أصابع الدجاج في الدقيق

- ثم تغلف أصابع الدجاج بالبيض ويتبل بملح وفلفل

- ثم يضاف في خليط البقسماط والكورن فليكس

- ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

- ثم تقدم مع البطاطس والكاتشب والمستردة والمايونيز ​