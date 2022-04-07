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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ستربس الدجاج أحلى من المطاعم

ستربس الدجاج
ستربس الدجاج

ستربس الدجاج من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع العديد إلي شرائها و تناولها من المطاعم.

فقدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ستربس الدجاج في المنزل.


مقادير ستربس الدجاج


1 كيلو صدور دجاج  أصابع

ملح 

فلفل 

كاري 

بابريكا 

حبهان مطحون 

لبن رايب

 بيض

 كورن فليكس

 بقسماط 

دقيق 

زيت للقلي ل

 

-لتقديم

بطاطس  محمرة

مايونيز 

مستردة

 كاتشاب 


طريقة تحضير ستربس الدجاج


-تتبل أصابع الدجاج باللبن الرايب ثم يضاف الكاري والبابريكا والحبهان المطحون والكاري والملح والفلفل ثم تترك في التتبيلة لمدة ساعة

- يخلط الكورن فليكس مع البقسماط ثم تنشل أصابع الدجاج في الدقيق

- ثم تغلف أصابع الدجاج بالبيض ويتبل بملح وفلفل

- ثم يضاف في خليط البقسماط والكورن فليكس

- ثم تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

- ثم تقدم مع البطاطس والكاتشب والمستردة والمايونيز ​

 

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