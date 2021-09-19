قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير دبابيس دجاج بصوص الباربكيو.

المقادير

½ كيلو دبابيس دجاج مغسولة و جافة تماماً

4 ملعقة صغيرة صوص الباربكيو

عصير 1 ليمونة كبيرة

2 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة شطة

4 فص ثوم كبير مهروس

1ملعقة كبيرة خل ابيض

1ملعقة كبيرة عسل نحل

1بصلة متوسطة مبشورة

2ملعقة كبيرة زيت درة

1ملعقة صغيرة مستردة

ملح و فلفل

خطوات التحضير..

نضع عصير الليمون على الدجاج.

نشوح البصل والثوم في الزيت و لما يصفر، نضيف باقي المكونات و نقلب ونتركهم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

نترك الخليط لما يبرد تماماً، نتبل الدجاج جيداً بهذا الخليط و نضعها في الثلاجة طول الليل.

فى اليوم التالى

نشوي الدجاج على الفحم، ونزينها بقليل من البقدونس المفروم وتقدم .