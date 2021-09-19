قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير دبابيس دجاج بصوص الباربكيو.
المقادير
½ كيلو دبابيس دجاج مغسولة و جافة تماماً
4 ملعقة صغيرة صوص الباربكيو
عصير 1 ليمونة كبيرة
2 ملعقة صغيرة بابريكا
½ ملعقة صغيرة شطة
4 فص ثوم كبير مهروس
1ملعقة كبيرة خل ابيض
1ملعقة كبيرة عسل نحل
1بصلة متوسطة مبشورة
2ملعقة كبيرة زيت درة
1ملعقة صغيرة مستردة
ملح و فلفل
خطوات التحضير..
نضع عصير الليمون على الدجاج.
نشوح البصل والثوم في الزيت و لما يصفر، نضيف باقي المكونات و نقلب ونتركهم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
نترك الخليط لما يبرد تماماً، نتبل الدجاج جيداً بهذا الخليط و نضعها في الثلاجة طول الليل.
فى اليوم التالى
نشوي الدجاج على الفحم، ونزينها بقليل من البقدونس المفروم وتقدم .