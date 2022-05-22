أخبار الفن.. فيلم يجمع أحمد حلمي ومنى زكي.. ووعكة صحية لمصطفى كامل ومي كساب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نقابة الموسيقيين: لم نبت في قرار عودة حسن شاكوش للغناء.. خاص

أكد سعد متولى مستشار نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب هانى شاكر لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن بشأن أزمة حسن شاكوش، بعد الالتماس الذى تقدمه به مؤدى المهرجانات.

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

علم “صدى البلد” أن المطربة الشعبية بوسي ستحتفل اليوم، الأحد، بحفل زفافها على خبير تجميل الشعر هشام ربيع.

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

كشف الفنان أحمد حلمى عن تفاصيل مشروعه مع الفنانة منى زكى الذى قام بكتابته منذ عدة سنوات إلا إنه لم يتعد هذه المرحلة حتى الآن.

وقال أحمد حلمى فى لقاء له مع برنامج “et بالعربى”: إننا لدينا حماس شديد أن نتعاون سويا ولكن حتى الآن ليس هناك ما يناسبنا سويا حيث ما يتم عرضه تارة لا يتناسب معى وتارة أخرى لا يتناسب معها ولذلك يتم تأجيل المشروع.

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

تصدر الفنان مصطفى كامل، تريند جوجل بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى، حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية وقرر المغادرة فى نفس اليوم .

وكانت حالة مصطفى كامل الصحية، صعبة حيث شعر ببعض الآلام واعتقد إنه يعانى من أزمة قلبية إلا أنه بعد الفحوصات الخاصة به اتضح إنه يعانى من هلع عصبى.

مى كساب تجرى عملية المرارة

نشرت الفنانة مى كساب تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها الشكر الى أسرتها وزوجها بعد إجراء عملية المرارة.

وقالت مى كساب : “شكرًا من قلبي لكل حد سأل عليا ودعالي.. عملت عملية المرارة امبارح بسلام وستر من الله.. شكرًا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دايمًا شايلني.. شكرًا أصحابي وزملائي.. شكرًا جمهوري الكريم.. ربنا يحفظكم جميعًا من كل شر، وألف حمد وشكر ليك لله حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه”.