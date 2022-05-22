جولة الحسم .. تشكيل مان سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:.

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ستونز - فيرناندينو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - محرز - فودين

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحد عن ليفربول قبل الجولة الختامية.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري دون الانتظار لمواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

أما في حال تعثر ليفربول بالتعادل أو الخسارة يتوج مانشستر سيتي باللقب.