تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على بيان صادر عن السفارة

استدعت تركيا، اليوم الأحد، السفير الأمريكي لديها لإبلاغه استياءها من بيان أصدرته السفارة الأمريكية قبيل انطلاق تجمع سياسي في إسطنبول.

وكانت الخارجية الأمريكية دعت أمس، السبت، المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات سياسية للمعارضة في إسطنبول، بسبب "استخدام الشرطة التركية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حالات سابقة".

فيما ردت الخارجية التركية على البيان الأمريكي وأوصت مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة بتوخي الحذر خلال تنظيم مظاهرات وفعاليات كبيرة في مكان إقامتهم، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله: "تم نقل عدم الرضا عن تحذير السفارة الأمريكية قبل التجمع الذي عقد أمس 21 مايو في اسطنبول إلى السفير الأمريكي جيف فليك، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية التركية اليوم 22 مايو".

وأضاف المصدر: "تم إبلاغ السفير عن الادعاءات التي لا أساس لها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وحدات الأمن التركية في مثل هذه التجمعات، وتم التعبير عن عدم الرضا عن ذلك".

وأشارت الخارجية التركية في بيان، إلى وقوع حالات استخدام الرصاص الحي، والصعق بالكهرباء، واستعمال الغاز في فض الاحتجاجات، رغم اتخاذ القوات الأمنية الأمريكية احتياطاتها في الاحتجاجات في مثل هذه التجمعات.

وأوصت تركيا مواطنيها في الولايات المتحدة بتجنب المظاهرات والفعاليات الكبيرة ما لم يكن ذلك ضروريا، انطلاقا من باب الأخذ في الاعتبار لاحتمال تعرضهم للعنف في هذا النوع من الأحداث التي يصعب السيطرة عليها، بسحب الوكالة.