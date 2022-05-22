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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس زراعة البرلمان : علينا أن نحتذي بالرئيس في حل المشكلات

صدى البلد

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اننا نعيش لحظة فارقة من عمر الوطن حاليا،  وعلينا أن نحتذى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كقدوة لنا جميعا، حيث لا يدخر جهدا فى متابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد.

واستشهد الحصرى، في كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى، بافتتاح الرئيس السيسي، مشروع مستقبل مصر، أمس، قائلا، كلنا شاهدنا ذلك المشروع الذى يعد شاهدا على مدى التطور الذى تشهده البلاد في قطاعى الزراعة والرى، بزراعة أكثر من مليون فدان، وانشاء ترعة  بتكلفة مليارات الجنيهات وذلك كله بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري. ودعا مسئولي الرى، للاقتداء بالرئيس السيسي في حل المشكلات.

جاء ذلك بعدما  هاجم الحصرى مسئولى وزارة الرى، بسبب تأخرهم في التفاعل مع المشكلات التي يعانى منها المواطنون في قطاع الرى.

واستشهد الحصرى، بموضوع طلب الإحاطة الذى تناقشه اللجنة في اجتماع اليوم، بشأن إحلال وتجديد مبنى هندسة الرى بالسنبلاوين،  والذى صدرت بشأنه كافة الاعتمادات والموافقات لتطوير المبنى ولم تتخذ الرى إجراءات التنفيذ. 

وحذر الحصرى، من خطورة ذلك المبنى، قائلا، ان مهندسى وموظفى الرى هم من تواصلوا معه للمساعدة في  سرعة إحلال وتجديد المبنى، مشيرا الى ان هناك مطالبات بإحلاله وتجديده منذ خمس سنوات. 

وأيده في ذلك النائب محمد السعيد عضو مجلس النواب، مؤكدا الخطورة التي يتعرض لها كل المتواجدين بالمبنى في كل لحظة تمر بدون اتخاذ إجراءات بإحلال وتجديد المبنى، مطالبا بسرعة الإجراءات والانتقال بالعاملين الى مكان اخر.

ومن جانبه وعد ممثل وزارة الرى، بالعمل على صدور قرار اخلاء المبنى غدا، على ان يتم البدء في تنفيذ الإحلال والتجديد في شهر يوليو المقبل. 

وعقب الحصرى، بأن لجنة الزراعة تخلى مسئوليتها عن أي ضرر يتعرض لها  أي من العاملين والمترددين على مبنى هندسة الرى.

وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع في شهر يوليو المقبل لمتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها.

الرئيس السيسي مجلس النواب وزارة الرى مشروع مصر الخير الزراعة

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